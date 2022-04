Festival Jeux de Vagues – Concert : Une soirée à Sans Souci Auditorium Stephan Bouttet, 27 mai 2022 20:30, Dinard.

Vendredi 27 mai, 20h30 Sur place Tarif plein : 25€ Tarif réduit : 15€ Gratuit – 12 ans http://www.festival-jeux-de-vagues.com

Immersion dans le répertoire musical du Roi Frédéric II de Prusse

Dans le cadre du Festival Jeux de Vagues

Marion Ralincourt, flûte,

Roldán Bernabé, violon,

Mathilde Vialle, viole de gambe,

Marine Fribourg, mezzo-soprano

et Flore Merlin, pianoforte nous feront découvrir le répertoire musical qui se jouait à la cour de Frédéric II de Prusse.

Frédéric II, roi de Prusse entre 1740 et 1786, d’une parfaite culture francophile, présente le cas unique d’avoir été, en plus de son rôle de souverain, un véritable musicien, compositeur d’une œuvre importante, en particulier pour la flûte qu’il jouait en professionnel lors de soirées musicales régulières dans son château de Sans-Souci à Potsdam. Entouré dans sa cour de nombreux musiciens de grand talent, il attire autour de lui les plus grands interprètes de son temps et propose au vieux JS Bach le thème principal de «l’offrande Musicale». Promoteur d’une musique orientée vers le plaisir et l’expression du sentiment, il fonde « l’école de Berlin », qui diffuse à travers l’Europe cette esthétique nouvelle.

Au programme : Frédéric II de Prusse – CPE. Bach – CF. Abel – JF. Reichardt – J. Schobert

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine

vendredi 27 mai – 20h30 à 22h00