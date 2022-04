Festival Jeux de Vagues. Concert : Fêtes galantes, pastorales et Burlesques par L’Ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Festival Jeux de Vagues. Concert : Fêtes galantes, pastorales et Burlesques par L’Ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller Auditorium Stephan Bouttet, 26 mai 2022 20:30, Dinard. Jeudi 26 mai, 20h30 Sur place Tarif plein : 25€ Tarif réduit : 15€ / Gratuit – de 12 ans emeraude.en.musique@gmail.com L’Ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller, propose un programme entièrement français, d’une inspiration bucolique autour de la figure de Jean-Jacques Rousseau. Dans le cadre du Festival Jeux de Vagues, l’Ensemble Stradivaria propose un programme entièrement français, d’une inspiration bucolique autour de la figure de Jean-Jacques Rousseau.

Au programme : Duphly – Corette – Rousseau – Leclair – Grandval Nous pourrons entendre quelques extraits de l’intermède de Jean-Jacques Rousseau « Le devin de village ». Leclair est le plus éminent représentant de l’école française de violon au XVIIIe siècle et réalise une fusion très personnelle des styles français et italiens. Corrette, dans son importante production, a introduit quelques airs populaires dans la musique savante, il a également fait intervenir vielles et musettes dans son orchestration. Duphly fait partie des derniers représentants de la grande école française de clavecin. Enfin Racot de Grandval est essentiellement un musicien de théâtre. « La matrone d’Ephèse » est une farce burlesque et parodique dont la force comique reste intacte aujourd’hui encore.

Dominique Visse, contre-ténor Daniel Cuiller, violon et direction Laëtitia Balestro, violon Emmanuelle Barré, alto Annabelle Luis, violoncelle Jocelyne Cuiller, clavecin Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine jeudi 26 mai – 20h30 à 22h00

