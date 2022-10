Dinard BarokOpera Festival 2# Auditorium Stephan Bouttet, 29 octobre 2022 16:00, Dinard.

29 octobre – 3 novembre Sur place sur inscription : billetterie.dinardemeraudetourisme.com http://www.barokopera.fr

En résonance avec le voyage de ces 138 marins de la Route du Rhum

qui vont prendre le large pour une traversée de l’Atlantique dont

ils rêvent depuis des années, Le BarokOpera crée cette année un

spectacle musical et acrobatique dont l’adage pourrait être le leur :

Voyage, Rêve d’ailleurs et Performance.

Le BarokOpera invente pour Dinard le spectacle musical et

acrobatique « L’Invitation au Voyage », prélude de l’opéra-féerie

« Un voyage dans la Lune » d’Offenbach qui sera créé en 2023.

En première partie, c’est un lever de rideau à la mode d’Offenbach

et de ses contemporains : un patchwork de numéros d’acrobatie, de

chansons françaises et anglaises qui vous donneront l’occasion de

faire connaissance avec chacun de nos artistes.

En deuxième partie, vous découvrirez comment Offenbach a mis en

musique « De la Terre à la Lune », ce Voyage Extraordinaire de Jules

Verne. Les costumes sont dans le style « steampunk », science fiction du 19ème très à la mode à l’époque.

Pour un spectacle en apesanteur, Le BarokOpera a invité des

acrobates aériens : Hendrik Lebon et Renske Endel, vice-championne

du monde de gymnastique. Le metteur en scène flamand Bram de

Beul lui-même puise son inspiration dans le monde de la danse et

de l’acrobatie.

Danseurs/acrobates, chanteurs et musiciens seront en interaction sur

scène afin de transporter le public vers des mondes imaginaires.

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine

samedi 29 octobre – 16h00 à 17h00

dimanche 30 octobre – 14h30 à 17h00

lundi 31 octobre – 18h00 à 18h40

mardi 1er novembre – 16h00 à 17h00

mardi 1er novembre – 18h00 à 18h45

mercredi 2 novembre – 16h00 à 17h00

mercredi 2 novembre – 20h30 à 22h00

jeudi 3 novembre – 14h30 à 15h45

jeudi 3 novembre – 16h00 à 17h00