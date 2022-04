Dans le cadre du Festival Jeux de Vagues – Concert : Orage et passion Auditorium Stephan Bouttet, 28 mai 2022 20:30, Dinard.

Samedi 28 mai, 20h30 Sur place Tarif plein 25€ Tarif réduit 15€ Gratuit pour les – de 12 ans http://www.festival-jeux-de-vagues.com

Concert de clôture du Festival Jeux de Vagues. Avec : Flore Merlin, pianoforte – Roldán Bernabé, violon – Annabelle Luis, violoncelle – Marine Fribourg, mezzo-soprano.

ORAGE ET PASSION

VERS LE ROMANTISME

Dans le dernier quart du XVIIIe siècle s’épanouit le mouvement « Sturm und Drang », né à Strasbourg autour du jeune Goethe. Qualifié plus tard par lui- même comme étant un mouvement littéraire révolutionnaire, ce courant aspire à libérer l’art des conventions du passé, à un regard nouveau sur la nature, et à une ambition nouvelle sur la fonction de l’artiste dans la société. Les œuvres présentées ici montrent déjà une inspiration plus personnelle et une recherche vers une expression plus profonde et tourmentée. Des tonalités inusitées jusqu’alors (fa# mineur) apportent une couleur plus sombre à cette musique.

• Friedrich Wilhelm RUST (1739-1796)

Sonate en fa dièse mineur

Allegro non troppo – Larghetto – Allegretto

• Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) Sonate pour violon et piano en mi min K304 Allegro – Tempo di minuetto

• Jan Ladislav DUSSEK (1760-1812)

– Trio op21 n°1 en do majeur

Larghetto e Maestoso – Larghetto – Rondo « Alla Cosacca »

– Cantate « La mort de Marie Antoinette »

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine

samedi 28 mai – 20h30 à 22h00