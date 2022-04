Dans le cadre du Festival Jeux de Vagues : Causerie de Jean-Yves Tadié – Fêtes galantes – Fêtes impériales Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dans le cadre du Festival Jeux de Vagues : Causerie de Jean-Yves Tadié – Fêtes galantes – Fêtes impériales Auditorium Stephan Bouttet, 28 mai 2022 18:00, Dinard. Samedi 28 mai, 18h00 Sur place Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 10€ http://www.festival-jeux-de-vagues.com La fin du XIXe siècle voit ressurgir les thèmes des fêtes galantes si prisées au XVIIIe siècle dans la littérature comme dans la musique. Jean-Yves Tadié se propose d’éclairer ce phénomène. Fêtes galantes – Fêtes impériales Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la littérature et les arts montrent une véritable résurrection du thème des fêtes galantes et du style rococo, des poèmes de Verlaine au premier livre de Proust, Les Plaisirs et les Jours, de Massenet à Debussy, Fauré, Hahn, Ravel. La fête impériale figure dans les premiers romans de Zola, et l’Art au XVIIIe siècle des Goncourt est à la source de cette résurrection. Etonnant effort d’une époque pour en revivre une autre, et de la modernité pour récupérer un passé que la Révolution avait fait disparaître. À l’appui des propos de Jean-Yves Tadié, Emmanuel Mercier, directeur artistique du Festival Jeux de Vagues et Hélène Déchin, pianistes, nous donneront à entendre diverses pièces du répertoire de la fin du XIXe siècle en lien avec les fêtes galantes. Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine samedi 28 mai – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Auditorium Stephan Bouttet Adresse 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Ville Dinard Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Auditorium Stephan Bouttet Dinard Departement Ille-et-Vilaine

