Dans un festival consacré à George Sand, la comparaison avec Colette dont on fête le 150e anniversaire de la naissance s’impose. Toutes deux passionnées de musique, elles ne cessent de la vivre dans leur vie et d’en parler dans leur œuvre. De Chopin à Ravel, c’est un panorama d’un siècle de musique qui se déploie, interprété par deux femmes de génie. Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine

