Anne Queffélec – Récital de piano – Jeux d’eau et de lumières – dans le cadre du festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Anne Queffélec – Récital de piano – Jeux d’eau et de lumières – dans le cadre du festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet, 20 mai 2023 20:30, Dinard. Anne Queffélec Récital de piano : Jeux d’eau et de lumières – Festival Jeux de Vagues Samedi 20 mai, 20h30 1 Édition 2023 Anne Queffélec Récital de piano Jeux d’eau et de lumières Claude DEBUSSY (1862-1918) Reflets dans l’eau, Première des trois pièces pour piano de son premier volume d’Images, écrit en 1905 Ondine, Huitième prélude du Second Livre des Préludes, composé en 1909 La cathédrale engloutie, Dixième prélude du Premier Livre des Préludes, composé en 1910 Charles KOECHLIN (1867-1950) Le chant des pêcheurs, Paysages et marines op. 63, composé entre 1915 et 1916 Reynaldo HAHN (1874-1947) Hivernale, Extrait du recueil Le Rossignol éperdu, n° 52, composé entre 1899-1910 Maurice RAVEL (1875-1937) Une barque sur l’océan, Troisième pièce des Miroirs composée en 1904-1905 Frédéric CHOPIN (1810-1849) Berceuse, op. 57 composé en 1844 Claude DEBUSSY Clair de lune, Extrait de la Suite bergamasque composée en 1890 Franz LISZT (1811-1886) La lugubre gondole, S. 200, composée entre 1882 et1883 Légende de St François de Paule marchant sur les flots, S. 17 5, première des Deux Légendes composées entre 1863 et 1865 Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Auditorium Stephan Bouttet Adresse 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Ville Dinard Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Auditorium Stephan Bouttet Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Anne Queffélec – Récital de piano – Jeux d’eau et de lumières – dans le cadre du festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet 2023-05-20 was last modified: by Anne Queffélec – Récital de piano – Jeux d’eau et de lumières – dans le cadre du festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet Auditorium Stephan Bouttet 20 mai 2023 20:30 Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine