Fantaisie, nocturne et ballade : Récital de piano consacré à CHOPIN par Eve-Mélody Salom dans le cadre du Festival Jeux de Vagues

Ille-et-Vilaine

Fantaisie, nocturne et ballade : Récital de piano consacré à CHOPIN par Eve-Mélody Salom dans le cadre du Festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet, 19 mai 2023 16:30, Dinard. Fantaisie, nocturne et ballade – Récital de piano – Eve-Melody Salom Vendredi 19 mai, 16h30 1 Édition 2023 Fantaisie, nocturne et ballade… Eve-Melody Salom, piano Mozart fait partie de l’héritage musical de George Sand. Son œuvre romanesque en témoigne à plusieurs reprises. Elle va jusqu’à affirmer dans Histoire de ma vie que : Mozart seul est supérieur [à Chopin], parce que Mozart a en plus le calme de la santé, par conséquent la plénitude de la vie. Une passion qu’elle partageait avec Chopin. En 1845, tous deux assistent au Requiem de Mozart, que Pauline Viardot chantera en 1849 pour les funérailles de Chopin à la Madeleine. Une vie qu’elle partagea avec Chopin : Pendant huit ans, en m’initiant chaque jour au secret de son inspiration ou de sa méditation musicale, son piano me révélait les entraînements, les embarras, les victoires ou les tortures de sa pensée. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Fantaisie en ré mineur K. 397, composée en 1782 Frédéric CHOPIN – Mazurkas

-Nocturne op. 27, n° 2

– Ballade op. 47 n° 3 en la bémol majeur, composée entre Paris et Nohant (1840-1841)

– Sonate op. 35 n° 2 en si bémol mineur, composée principalement en 1839 à Nohant Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine

Heure : 16:30
Auditorium Stephan Bouttet
6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine

