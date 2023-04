De la nouvelle Athènes à Nohant – Concert – 6e Edition du Festival Jeux de Vagues, consacrée à George Sand, une vie en musique Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

De la Nouvelle Athènes à Nohant – Concert dédié à George Sand avec Clémence Danvy, soprano

Emilie Callesen, violon

Evan Mut, alto

Noé Natorp, violoncelle

Vendredi 19 mai, 20h30

Il y a un peu moins de deux siècles, les Romantiques s’installent au pied de la butte Montmartre, dans un quartier en construction, qui se vit attribuer le nom de Nouvelle Athènes en référence à son architecture néoclassique. A commencer par Alexandre Dumas qui élut domicile au square d’Orléans, et à sa suite les acteurs qui jouent dans les théâtres des Grands Boulevards Talma, Mlle Mars, Mlle Duchesnois, Marie Dorval… les peintres Géricault, Horace Vernet, Chassériau, Delacroix… les musiciens Chopin, Auber, Halévy, Gounod, Berlioz, Bizet, Wagner… que rejoignent les écrivains George Sand, Théophile Gautier, les Goncourt, Victor Hugo, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam, Zola, Barrès… George Sand et Chopin partagent leur vie entre Paris et Nohant dans une maison qui fut un cadre de vie essentiel pour la romancière, s’entourant de ceux qui lui étaient chers, ses enfants, ses amis berrichons et y accueille Franz Liszt, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Théophile Gautier, Gustave Flaubert… Chopin qui composa à Nohant, dans ce lieu convivial et d’émulation artistique intense, la majeure partie de son œuvre. Frédéric CHOPIN (1810-1849) Sonate pour piano op. 58, n° 3 en si mineur composée durant l’été 1844, alors qu’il était en villégiature à Nohant-Vic avec George Sand. Vincenzo BELLINI (1801-1835) Malinconia ninfa gentile sur un poème d’Ippolito Pindemonte (1753-1828)

Ma rendi pur contento sur un poème de Pietro Metastasio (1698-1782) Frédéric CHOPIN Chants polonais op74 n°1 et 2 sur des poèmes de Stefan Witwicki (1801-1847), publié à titre posthume en 1857 Pauline VIARDOT (1821-1910) Hai Luli (1880) sur un poème de Xavier de Maistre (1764-1852) Henri REBER (1807-1880) Pastorale berrichonne (sur un texte de G. Sand) – 1863 —– entracte —– Frédéric CHOPIN Grand Duo concertant en mi majeur, B. 70, pour piano et violoncelle sur des thèmes de Robert le Diable (opéra de Giacomo Meyerbeer ) composé en 1832 conjointement par Frédéric Chopin et Auguste-Joseph Franchomme (1808 – 1884). MOZART Quatuor pour piano no 1 et cordes en sol mineur, K. 478, composé en 1785 Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine

