George Sand – Une vie en musique – Conférence de Brigitte Diaz dans le cadre du Festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet, 19 mai 2023 18:00, Dinard.

En suivant les méditations sur la musique que Sand livre dans sa correspondance et dans ces grands romans musicaux que sont Consuelo et Les Maîtres sonneurs, on suivra son parcours au « pays de la musique », qui est pour elle, comme elle l’écrit dans une lettre à Franz Liszt, « le paradis des hommes ». Et parce que ce parcours s’est fait sous l’égide de grands artistes tels Liszt, Chopin, et Pauline Viardot, on évoquera également les relations qui l’ont unie à ces musiciens de génie.

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine