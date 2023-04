Lettres d’un voyageur : concert dédié à Franz Liszt dans le cadre du festival Jeux de Vagues Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Liszt et Sand ont en communt l’humanisme social et religieux prôné par Félicité de Lammenais, écrivain, prêtre et philosophe d’une grande influence ; autant de valeurs de fraternité qui s’incarneront dans leurs œuvres. Pour les deux amis, qui se dédieront mutuellement des textes importants et partageront nombre d’idées (ainsi Sand écrira à Liszt ; Oui, la musique, c’est la prière, c’est la foi, c’est l’amitié, c’est l’association par excellence…), l’art n’est qu’un moyen, certes privilégié, d’aller vers Dieu comme vers les hommes. « J’aime Franz, c’est une portion de mon propre sang. » George Sand Au bord d’une source Les cloches de Genève (Album d’un voyageur S.156 (1837) – Premier livre : impressions et poésies) Un soir dans la montagne Mélodie d’Ernest Knop – Nocturne Trois airs suisses S.155bis (1836) Mélodies sur des poèmes de Victor Hugo Comment disaient-ils S.276 (1842) Oh quand je dors S.282 (1842) Enfant si j’étais roi S.283 (1844) S’il est un charmant gazon S.284 (1844) La tombe et la rose S.285 (1844) —– entracte —– Tristia (1837, rev.1880) S.378c Transcription de la Vallée d’Obermann pour violon, violoncelle et piano (Les Années de Pèlerinage – Première année – la Suisse) Malédiction pour piano et quintette à cordes S.120 (1833) (Orgueil, raillerie, pleurs-angoisses-rêves) Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine

