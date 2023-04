Lecture musicale du journal intime de George Sand « Je ne suis pas sainte, quoi qu’on dise » avec M-C. Barrault et J. Bourgès-Maunoury, piano. Auditorium Stephan Bouttet, 18 mai 2023 18:00, Dinard.

Lecture musicale du journal intime de George Sand par Marie-Christine Barrault, et Jacqueline Bourgès-Maunoury, piano. Adaptation : Aude de Tocqueville

Il y a près de deux cents ans, les romans de George Sand (1804-1876) passionnaient le public, mais sa vie de femme ouvertement indépendante choquait une société pétrie de morale et de conformisme. Aujourd’hui, on ne lit plus guère ses romans mais on reste subjugué par la modernité de ses écrits intimes. Rêveuse et imaginative, généreuse et indomptable, touchante de franchise et d’honnêteté, cette amoureuse passionnée traverse les joies et les épreuves avec le même goût du bonheur qu’elle définissait comme l’acceptation de la vie, quelle qu’elle soit.

Publié pour la première fois en 1924 par sa petite-fille, Aurore Sand, ce qui reste de son journal intime (des fragments retrouvés par un collectionneur et qui auraient été conservés par Ursule, l’amie d’enfance de G. Sand) débute par un moment particulièrement douloureux de sa liaison avec Alfred de Musset.

L’indépendance avait un prix : George Sand souffrit, travailla comme une acharnée, mais elle aima : Vivre, que c’est doux! Que c’est bon malgré les chagrins, les maris, l’ennui, les dettes, les cancans… Vivre c’est enivrant! Aimer et être aimé, c’est le bonheur! C’est le ciel! (1831).

Un voyage littéraire et musical, en compagnie de :

Chopin : Nocturnes op.9 n° 2 et op.27 n° 2, Préludes op. 28 et n° 4, 7 et 8, Valse op. 64 n°1

Liszt : Rêve d’amour nocturne n° 3

Schubert-Liszt : Erlkönig, extrait

Beethoven-Liszt : Andante de la Symphonie Pastorale, extrait

Schubert : Ständchen, extrait

Pauline Viardot : Mazourke

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine