Cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie Dinard, mardi 19 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 11:00:00

fin : 2024-03-19

Le Conseil Municipal, les associations patriotiques, les autorités civiles et militaires commémoreront la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Programme :

Réunion autour du monument aux morts, place du Général de Gaulle

Salut aux couleurs

Diffusion musicale Marche des Africains

Allocutions du Président de la FNACA et du Maire de Dinard

Dépôt de gerbes par les associations patriotiques et la Ville de Dinard

Minute de Silence

Sonnerie aux Morts

Diffusion de la Marseillaise

A la fin de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



