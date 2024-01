Concert de chambre – F. Dumont, Quator PRAZAK et F. Alcaraz Palais des Arts et du Festival Dinard, vendredi 1 mars 2024.

Concert exceptionnel que l’on pourrait appeler Concert de Gala ,en effet ce sextet sera présent à Dinard le 1er Mars avant Paris où il sera le 3 Mars au théâtre des Champs Elysées ,

Sextet: François Dumont Piano, Quatuor Prazak, Frédéric Alcaraz Contrebasse

François Dumont Pianiste international, parrain de notre association nous fait l’honneur de cette extraordinaire proposition le recevoir avec le quatuor Prazàk ,l’un des quatuors le plus connus dans le Monde Entier, et le Contrebassiste Frédéric Alcaraz qui est actuellement contrebassiste à l’Orchestre National de Bretagne après avoir fait partie de l’orchestre de l’Opéra de Paris

Au programme une version pour Quintet & Piano du 2ème concerto de F.Chopin

vendredi 1er mars 2024

20H Salle Debussy – Palais des Arts Et du Festival

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



