Initiation à l’observation des oiseaux Dinard, dimanche 21 janvier 2024.

Le dernier weekend de janvier aura lieu l’opération “Comptage des oiseaux des jardins” organisée par l’Observatoire Régional de l’Avifaune en Bretagne.

Pour vous initier à l’identification des oiseaux et vous familiariser avec cette opération de sciences participatives, les bénévoles de l’association Bretagne Vivante vous proposent une balade ornithologique à Dinard, dans le magnifique parc du Château Hébert, avec l’autorisation de l’Institut Marie-Thérèse Solacroup.

Équipés de jumelles et de lunettes mises à votre disposition, vous pourrez ainsi apprendre à reconnaître et différencier pinsons et verdiers, merles et grives, geais et pics, mésanges et roitelets, moineaux, troglodytes et accenteurs.

Sortie limitée à 30 participants.

Inscription indispensable à l’adresse suivante : ornithologie.rance-emeraude@bretagne-vivante.org

dimanche 21 janvier – 9H30

Parc du Château Hébert

3€ pour les non adhérents

Gratuit pour les enfants et les adhérents

4 avenue du Château Hébert

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne rance-emeraude@bretagne-vivante.org



