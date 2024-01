Les contes signés Médiathèque l’Ourse Dinard, samedi 20 janvier 2024.

Les contes signés Médiathèque l’Ourse Dinard Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 11:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Venez écouter des histoires en signes et en mots : ouvrez vos yeux et vos oreilles ! Une sensibilisation à la langue des signes et à la culture Sourde proposée par l’association Culture Signe.

samedi 20 janvier – 11H00

Médiathèque L’Ourse

Gratuit – Tout public

.

Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



L’événement Les contes signés Dinard a été mis à jour le 2024-01-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme