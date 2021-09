Dinan Place René Pleven Côtes-d'Armor, Dinan 6ème SALON BIEN VIVRE AU NATUREL DINAN – 28, 29 & 30 janvier 2022 Place René Pleven Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

6ème SALON BIEN VIVRE AU NATUREL DINAN – 28, 29 & 30 janvier 2022 Place René Pleven, 28 janvier 2022 12:00, Dinan. 28 – 30 janvier 2022 Sur place Entrée libre https://www.salon-bien-vivre-au-naturel.com/dinan Bien-être, Bio & Bien vieillir 6ème Salon Bien vivre au naturel de Dinan 2022

(Plus de 4 000 visiteurs en 2020) le salon aura lieu sur 1700 m², Place René Pleven, les 28, 29 & 30 janvier 2022.

Plus de 80 exposants sont attendus pour cette 6ème édition (Bien-être, bio, santé, beauté, habitat, jardin, loisirs, mode, édition, services, assistance, gastronomie…).

Conférences – Ateliers – Démonstrations

Restauration sur place chaque midi

samedi 29 janvier 2022 – 10h00 à 18h00

dimanche 30 janvier 2022 – 10h00 à 18h00

