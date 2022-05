Rallye guidé – Sur les traces des toiles perdues de Dinan Lieu communiqué à la réservation Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Rallye guidé – Sur les traces des toiles perdues de Dinan Lieu communiqué à la réservation, 16 juillet 2020 13:30, Dinan. 16 juillet – 14 août 2020 Sur place Sur réservation. Tarifs : 8€ par adulte ; 4€ par enfant de 5 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. Tarif famille : 25€ pour 2 adultes et 3 enfants payants. 06 30 54 13 31, http://www.bretagne-buissonniere.fr Découverte de la ville de Dinan de façon ludique et culturelle au travers d’un rallye pédestre animé par un guide-conférencier. Bèrtinn Buissonnière, fille de marchands de toiles, doit quitter en urgence le port pour remplacer ses parents malades à la boutique. Aide-la à acheminer ses toiles jusqu’à son échoppe et découvre la vie commerçante dinannaise. Lors de ce rallye guidé pour toute la famille, vous parcourez la cité historique de Dinan munis de votre livret-énigme.

Votre guide vous raconte les particularités du patrimoine local et vous donne des informations supplémentaires pour mener à bien votre mission. Tarifs : 8€ par adulte ; 4€ par enfant de 5 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. Tarif famille : 25€ pour 2 adultes et 3 enfants payants. Rendez-vous à 13h30 ou 14h30 au choix.

Durée : environ 2h. 3 km de marche environ (dont sur des pavés) Sur réservation : au 06 30 54 13 31. Un évènement à l’initiative de l’association de guides Bretagne Buissonnière (www.bretagne-buissonniere.fr/rallyes-pedestres/) Lieu communiqué à la réservation Dinan 22100 Dinan centre historique Côtes-d’Armor jeudi 16 juillet 2020 – 13h30 à 14h30

jeudi 16 juillet 2020 – 14h30 à 16h30

jeudi 30 juillet 2020 – 13h30 à 14h30

jeudi 30 juillet 2020 – 14h30 à 16h30

vendredi 7 août 2020 – 13h30 à 14h30

vendredi 7 août 2020 – 14h30 à 16h30

vendredi 14 août 2020 – 13h30 à 14h30

vendredi 14 août 2020 – 14h30 à 16h30

