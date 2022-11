TV PETROL CANARD ELECTRIK Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

TV PETROL CANARD ELECTRIK, 26 novembre 2022 22:00, Dinan. Samedi 26 novembre, 22h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 TV PETROL est le projet du bidouilleur Benoit Biento, qui conçoit lui-même une bonne partie de ses instruments, tous éparpillé autour de sa batterie. Sa musique est un mix de comptines et de rythmes Technoïdes, le tout soupoudrés des bruits chelou pioché sur des vidéos YT un peu obscures ! en tout cas, ca DANCE à fond !! Page FB : https://www.facebook.com/tvpetrol/

Pour écouter : CANARD ELECTRIK 22 rue de la Chaux, 22100 Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor samedi 26 novembre – 22h00 à 23h00

