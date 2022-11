SIR EDWARDS CANARD ELECTRIK Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Vendredi 25 novembre, 22h00

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Groupe membre du collectif Sir, avec des membres présents dans Sir Greggo. Ils sortiront leur premier EP sur Crème Brûlée Records en Novembre. Fan de psyché allemand des 70s, vous allez être ravi.es !! Attention ca décolle à la vertical !!!! Page FB : https://www.facebook.com/SirEdwd

Pour écouter : https://siredwards.bandcamp.com/album/duty-of-time CANARD ELECTRIK 22 rue de la Chaux, 22100 Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor vendredi 25 novembre – 22h00 à 23h00

