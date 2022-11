DJ SET // CREME BRULEE CREW CANARD ELECTRIK Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

DJ SET // CREME BRULEE CREW CANARD ELECTRIK, 26 novembre 2022 23:00, Dinan

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Les membres sur label Dinannais prennent les manettes pour un set entre pop, punk, rock et autres bizarreries, toujours dans un esprit punkos !!

Page FB : https://www.facebook.com/cremebruleerecords

Page FB : https://www.facebook.com/cremebruleerecords

Site du label : https://cremebruleerecords.bandcamp.com/

CANARD ELECTRIK
22 rue de la Chaux, 22100 Dinan

