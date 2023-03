Dina Scherrer, soirée de lancement au Divan Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Dina Scherrer, soirée de lancement au Divan Librairie Le Divan, 22 mars 2023, Paris. Le mercredi 22 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Dina Scherrer pour le livre « Réparer les histoires » aux éditions Interéditions. « Plus que ce qui nous arrive, ce qui est important c’est l’histoire que l’on se raconte à partir de ce qui nous arrive » . Ce livre est une invitation à regarder et à traiter les histoires de problèmes sous l’angle de réparer les histoires. Dina Scherrer vous retrace des concepts, méthodes concrètes, témoignages qui vous permettront à la fois de poser un nouveau regard sur les histoires de problèmes, Présidente de la Fédération Francophone des Pratiques Narratives, Dina Scherrer est l’autrice de plusieurs ouvrages dédiés à l’accompagnement. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.librairie-ledivan.com/agenda-133709/rencontre-avec-dina-scherrer/ https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Ema Martins

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dina Scherrer, soirée de lancement au Divan Librairie Le Divan 2023-03-22 was last modified: by Dina Scherrer, soirée de lancement au Divan Librairie Le Divan Librairie Le Divan 22 mars 2023 Librairie Le Divan Paris Paris

Paris Paris