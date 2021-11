Dimoné – “Le meilleur d’entre moi” Un spectacle de la saison Sur Les Planches Melle, 20 novembre 2021, Melle.

Dimoné – “Le meilleur d’entre moi” Un spectacle de la saison Sur Les Planches Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

2021-11-20 – 2021-11-20 Café du Boulevard 2 Place René Groussard

Melle Deux-Sèvres

Samedi 20 Novembre 2021 – 21h – Tarifs 8 et 6€ – Salle assise et debout

“Le meilleur d’entre moi”. Un spectacle de la saison Sur Les Planches 2021/2022 de La Ronde des Jurons.

Au café du Boulevard à Melle.

Duo piano voix (avec JC Sirven).

Que ce soit en bande en solo ou en duo, c’est l’histoire d’un texte, d’une musique, parfois d’un son et d’un instant où cela se passe. Avec les chansons on le sait, tout est histoire d’arrangement. Après 5 albums et un 5 titres, j’ai négocié avec elles un rendez-vous en piano- voix, et des retrouvailles avec Jean Christophe Sirven à ce piano. Oui, un piano-voix cette forme si redoutée qui m’a plutôt donné envie de fuir les salons où siégeait ce meuble bourgeois, stigmatisant mon complexe de classe moyenne.

Samedi 20 Novembre 2021 – 21h – Tarifs 8 et 6€ – Salle assise et debout

“Le meilleur d’entre moi”. Un spectacle de la saison Sur Les Planches 2021/2022 de La Ronde des Jurons.

Duo piano voix (avec JC Sirven).

+33 5 49 27 01 28

Samedi 20 Novembre 2021 – 21h – Tarifs 8 et 6€ – Salle assise et debout

“Le meilleur d’entre moi”. Un spectacle de la saison Sur Les Planches 2021/2022 de La Ronde des Jurons.

Au café du Boulevard à Melle.

Duo piano voix (avec JC Sirven).

Que ce soit en bande en solo ou en duo, c’est l’histoire d’un texte, d’une musique, parfois d’un son et d’un instant où cela se passe. Avec les chansons on le sait, tout est histoire d’arrangement. Après 5 albums et un 5 titres, j’ai négocié avec elles un rendez-vous en piano- voix, et des retrouvailles avec Jean Christophe Sirven à ce piano. Oui, un piano-voix cette forme si redoutée qui m’a plutôt donné envie de fuir les salons où siégeait ce meuble bourgeois, stigmatisant mon complexe de classe moyenne.

Pixabay

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

dernière mise à jour : 2021-11-10 par