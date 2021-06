Dimoné – Ali Danel – Rovski MJC de Venelles, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Venelles.

Dimoné – Ali Danel – Rovski

MJC de Venelles, le samedi 3 juillet à 20:30

Dimoné nous donne un rendez-vous en solo Guitare/voix. C’est l’histoire d’un texte, d’une musique, parfois d’un son et d’un instant où cela se passe. Avec les chansons on le sait, tout est histoire d’arrangement. Après 5 albums et 1 EP, c’est un retour à l’unité, à la base, un état des lieux, le lieu, la scène, le lieu de l’enjeu, de la fragilité, de l’épure. Le dépouillement peut s’avérer plus percutant, il permet d’en percevoir le tempérament ainsi qu’une qualité d’écoute plus douce ou la réécoute quand ce n’est pas la découverte d’une chanson. Ali Danel, plus que jamais libre comme l’air, l’enfant prodige du label underground de La Souterraine, continue de nourrir son insatiable curiosité musicale et nous invite, au détour de son album « En liberté », à la découverte des thèmes et paysages qui paraissent désormais l’habiter. Sonorités de country américaine à la sauce francophone, ambiance western, mélodies délicieusement insouciantes et grandes épopées sauvages à travers les plaines. Ici les guitares et les banjos côtoient des percussions plus exotiques tandis que le timbre vocal se fait plus grave mais toujours aussi rieur et bienveillant. Rovski c’est un souffle, une respiration qui se transforme en mélodie, alliant l’organique des instruments à l’électrique des loopers et des claviers, elles chantent comme on jette des sorts, l’archet en guise de baguette et elles dessinent des paysages faits de forêts ardentes et de périphériques aériens. Des textes précis, percussifs, qui jaillissent ou caressent. Les deux chanteuses au coude à coude proposent une pop poétique et percussive en marge des sentiers battus.

MJC de Venelles Place de la mairie, 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhône



