D'IMOLA À IMOLA : MON HISTOIRE D'UNE RIVALITÉ

EUR 8 20 A la charnière des années 80 et 90 le duel Prost-Senna a largement dépassé en notoriété le cercle des amateurs de Formule 1. Et ce dans le monde entier. Comme par exemple avant eux les couples Merckx et Ocaña en cyclisme ou Evert et Navratilova en tennis, leur rivalité a déchainé les passions, entrainant des clivages parmi les supporters, les médias… leurs collègues de piste aussi. Au lendemain de la course d’Imola en 1989, il devenait impératif de choisir son camp. A partir de là, la guerre est déclarée et tout est exacerbé : déclarations à la presse, comportement en piste et dans les stands… tout est bon pour déstabiliser l’Autre alors même que chacun respecte le talent de son adversaire. C’est au moment où la paix va s’installer que l’histoire prend tragiquement fin à Imola, le 1er mai 1994. Ce jour-là, la Formule 1 changeait d’ère.

Jacques Morin suit la Formule 1 depuis plus de 40 ans. Passionné évidemment mais rarement fan et surtout pas fanatique, cette rivalité l’a toujours fasciné. Privilégiant les formes ludiques, il veut s’employer à montrer que cette histoire, à l’image d’un drame shakespearien- rien de moins- contient sa dose d’universalité qui nous la fait comprendre.

Participation minimum 8 €. Causerie dinatoire à suivre sur réservation obligatoire avant le 28 avril. Conférence + repas: 20€.

Une conférence-spectacle de Jacques MORIN : D’Imola à Imola : mon histoire d’une rivalité – Le duel PROST-SENNA

