2.5 EUR Cette exposition, construite à partir d’images de sa première monographie et d’oeuvres inédites, révèle un univers sombre, douloureux et poétique à la fois où la fusion entre la nature et le corps interrogent le lien entre l’espace et le temps, la mémoire et le déplacement, la perte et la vulnérabilité humaine, la vie et l’absurde.

Dimitra Dede fait à l’évidence partie de ces photographes qui tirent partie du monde dont ils expérimentent la matérialité pour produire des images qui traduisent, par nécessité, des formes véhiculant leurs sentiments. Dans son cas, il s’agit d’un univers sombre que la lumière sculpte jusque dans le moindre détail et dans le noir, accrochant les grains d’argent, faisant vibrer des gris profonds, caressant avec douceur courbes et lignes. Dans cette photographie, une main, un corps, un glacier, un sexe féminin, des nuages, un visage, un arbre, un corps ou un rocher sont équivalents. Prétextes à faire

image, à la provoquer, la générer.

Pour cela Dimitra Dede les considère comme une matière première qu’elle travaille, griffe, transforme, fait muer et muter afin d’aboutir à un monde qui n’existe qu’en image, un monde flottant mais qui s’ancre dans un réel disparu. Le temps s’est arrêté, ou éternisé, on ne sait, tant il est strictement photographique et n’a plus rien à voir avec celui de nos horloges

Exposition à découvrir dans la 2de Galerie.

La Galerie Le Château d’Eau présente Àpeiron (du grec ancien à, absence, et peras, limite – considéré comme le principe, infini et éternel), un corpus d’oeuvres de Dimitra Dede, artiste visuelle grecque considérée aujourd’hui comme une figure importante de la photographie contemporaine.

