Dimanches en musique : Orchestre Symphonique du Pays Basque – Milonga Bayonne, 27 février 2022, Bayonne.

Dimanches en musique : Orchestre Symphonique du Pays Basque – Milonga Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

2022-02-27 – 2022-02-27 Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Le tango est à l’honneur. Après le concert du mois de novembre, l’Orchestre symphonique du Pays Basque, en formation chambriste inédite, nous conduit, à son tour, en Amérique du Sud pour danser dans une milonga. Les couleurs chaudes et exotiques du tango argentin et de leurs maîtres Emilio Balcarce, Osvaldo Pugliese, Julián Plaza et Astor Piazzolla interprétées par des musiciens classiques qui aiment sortir des sentiers battus…

Direction musicale et arrangements : Philippe de Ezcurra

Coréalisation : Ville de Bayonne/Conservatoire Maurice Ravel – Pays Basque

Places numérotées

© ville de Bayonne

