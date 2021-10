Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Dimanches en musique : Choeur de l’opéra national de Bordeaux – Soirée Offenbach Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Dimanches en musique : Choeur de l’opéra national de Bordeaux – Soirée Offenbach Bayonne, 6 février 2022, Bayonne. Dimanches en musique : Choeur de l’opéra national de Bordeaux – Soirée Offenbach 2022-02-06 17:00:00 – 2022-02-06 Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Des extraits de La Périchole, de La Vie parisienne, d’Orphée aux enfers et bien d’autres œuvres de Jacques Offenbach sont au programme de ce concert d’exception. Après avoir dirigé, entre autres, les chœurs du Théâtre San Carlo de Naples et celui du Théâtre Colón de Buenos Aires, Salvatore Caputo, actuel chef du Chœur de l’Opéra national de Bordeaux, dirigera les chanteurs de l’opéra bordelais pour leur prestation à Bayonne.

Direction : Salvatvore Caputo,

Pianiste : Martine Marcuz,

dernière mise à jour : 2021-10-18

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Ville Bayonne lieuville 43.49337#-1.47504