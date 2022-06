Dimanches en famille / Jeu : Retour à la case musée Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui Enfants : gratuitAdultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). À partir de 6 ans Jouer, inventer, explorer et s’amuser… Les dimanches en famille, c’est l’occasion de découvrir le musée autrement pour petits et grands !À noter : chaque dimanche, l’entrée au musée est gratuite pour les enfants et tarif réduit pour les adultes accompagnants. Thème : Un dimanche pour “ta musée” – Retour à la case musée Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre en équipe de nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les tableaux.Arriverez-vous à tout visiter ? Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

