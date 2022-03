Dimanches en famille / Jeu : C’est l’expo du siècle Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Enfants : gratuitAdultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). À partir de 8 ans Jouer, inventer, explorer et s’amuser… Les dimanches en famille, c’est l’occasion de découvrir le musée autrement pour petits et grands !À noter : chaque dimanche, l’entrée au musée est gratuite pour les enfants et tarif réduit pour les adultes accompagnants. Thème : Un dimanche pour “ta musée” – C’est l’expo du siècle Devenez, le temps d’une partie, commissaire d’exposition !Vous allez découvrir, tout en jouant, les grands mouvements de l’histoire de l’art et le fonctionnement du musée.Mais qui réussira à faire le plus d’expositions ? Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

