Dimanches en famille / Conte : "Les bruits des bois" 
Musée d'arts de Nantes
Nantes

Horaire : 15:00 15:30

Gratuit : oui Enfants : gratuitAdultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). À partir de 5 ans Jouer, inventer, explorer et s’amuser… L’occasion de découvrir le musée autrement pour petits et grands !Chaque dimanche, l’entrée au musée est gratuite pour les enfants et tarif réduit pour les adultes accompagnants. Thème : “Les bruits des bois”Avec Quentin Fourreau Pour éveiller l’écoute et la conscience des plus jeunes à la vie secrète de la forêt, cette séance mettra l’accent sur les bruits, sons, cris d’animaux ou ambiances sonores que l’on peut rencontrer dans les bois, à travers plusieurs contes issus de traditions populaires ou inventés par le conteur. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

