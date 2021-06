Uzès Uzès Gard, Uzès Dimanches d’Uzès – Journée des peintres & sculpteurs Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Dimanches d’Uzès – Journée des peintres & sculpteurs Uzès, 20 juin 2021-20 juin 2021, Uzès. Dimanches d’Uzès – Journée des peintres & sculpteurs 2021-06-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-20 19:00:00 19:00:00

De nombreux exposants d'arts présents à la journée des peintres et des sculpteurs. Les artistes venus de toute région feront partager leur passion. Vous pourrez admirer en toute quiétude des œuvres de belle qualité, tant en peinture, qu'en sculpture. uzesanimations@gmail.com +33 4 66 03 48 56 https://www.uzes.fr/demarches/professionnels-commercants-artisans/documents-du-comite-des-fetes-pour-manifestations-et-festivites-2021

