Sane-et-Loire EUR 3.6 3.6 Comment est né le monument aux morts de la Ville de Chalon-sur-Saône, après la première guerre mondiale ? Il y eut certes, un mouvement national pour honorer les morts pour la patrie, mais on le voit quand on traverse la France, les résultats furent très différents selon les territoires…Pourquoi, et comment fut conçu le Monument chalonnais ? Comment fut choisi le lieu ? Quels furent les partis pris esthétiques qui ont présidé à ces choix ? Et comment ce monument est-il devenu Monument Historique, d’abord inscrit sur la «liste supplémentaire », puis élevé au « classement », le plus haut niveau de protection du patrimoine en France ? Pourquoi cette reconnaissance, dont ne bénéficient pas tous les monuments aux morts ? C’est à ces questions que nous répondrons lors de cette visite inédite. Tarif plein : 3€60 Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace Patrimoine 24, quai des messageries PLACES LIMITÉES La gratuité est accordée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 18 ans, aux étudiants jusqu’à 25 ans, aux demandeurs d’emploi, aux personnes à mobilité réduite et aux bénéficiaires du RSA Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98­ Quai Gambetta Esplanade de la Légion d’Honneur Chalon-sur-Saône

