Dimanches de Rassemblement à la Maisonnée Saint-Joseph Montpellier, 21 novembre 2021, Montpellier.

Dimanches de Rassemblement à la Maisonnée Saint-Joseph

du dimanche 21 novembre au dimanche 19 juin 2022 à Montpellier

**Les dimanches de 10h30 à 18h.** Depuis 1907, La Maisonnée Saint Joseph est à Montpellier un lieu d’éducation et d’accueil pour les jeunes. Les Frères de Saint- Jean ont hérité de l’Œuvre en Septembre 2009, après de longues années d’animation par les pères de Timon-David. L’encadrement de La Maisonnée est assuré par les grands qui, connaissent bien, par de longues années d’expérience personnelle, sa vie et son esprit ; formés progressivement, par les réunions pédagogiques internes, à la prise de responsabilité, et passent, le moment venu, les diplômes officiels : BAFA, PS1, surveillant de baignade etc. “En réunissant ainsi des jeunes, qu’elle reçoit à partir de 6 ans dans le temps de leurs loisirs, La Maisonnée entend contribuer, en complément harmonique avec la famille et l’école, à leur éducation humaine. Elle contribue ainsi à la socialisation de l’enfant puis du jeune en le rendant mieux à même de se situer et de jouer un rôle dans les différents groupes auxquels il pourra participer comme adulte : former les jeunes pour eux d’abord, ensuite pour les autres.” (Extrait du Projet Educatif) Tél : 06 37 18 45 99 / 06 10 61 89 16

Sur inscription

Patronage du quartier de Figuerolles

Montpellier 43 rue Faubourg Figuerolles, Montpellier Montpellier Centre Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T10:30:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-28T10:30:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-05T10:30:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-12T10:30:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-26T10:30:00 2021-12-26T18:00:00;2022-01-02T10:30:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-09T10:30:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-16T10:30:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-23T10:30:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-30T10:30:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-06T10:30:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-13T10:30:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-20T10:30:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-27T10:30:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-13T10:30:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T18:00:00;2022-04-03T10:30:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-10T10:30:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-17T10:30:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T18:00:00;2022-05-01T10:30:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-29T10:30:00 2022-05-29T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-19T10:30:00 2022-06-19T18:00:00