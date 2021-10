Dimanches de Jérusalem Église Saint-Gervais,Paris, 10 octobre 2021, Paris.

Dimanches de Jérusalem

du dimanche 10 octobre au dimanche 3 juillet 2022 à Église Saint-Gervais, Paris

Calendrier des Dimanches de Jérusalem 2021-2022 ———————————————– ### Une fois par mois, autour de la messe dominicale, nous proposons à tous et à toutes un temps de rencontre fraternelle. ### Un repas pique-nique nous permettra de nous connaître mieux et decouvrir ceux avec qui nous partagons la liturgie eucharistique du dimanche pour mieux faire Eglise ensemble. ### Avant ou après la messe est proposé un temps de lecture commune de la Bible et dans l’après-midi, un enseignement, un pélérinage ou un atelier pour animer et construire notre vie chrétienne. ### Venez nombreux ! **10 octobre** : repas partagé après la messe suivant les conditions sanitaires puis _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 14h30 et atelier sur les mains à 16h00 (chapelle de la Vierge et Béthanie) **14 novembre** : _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 9h15, repas partagé puis à 14h30 enseignement sur Charles de Foucauld par Sr Catherine **12 décembre** : repas partagé après la messe, _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 14h30 et atelier biscuits de Noël à 16h00 **23 janvier** : repas partagé, _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu, et atelier **13 février** : _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 9h15 repas puis pèlerinage l’après-midi “Sur les pas de Charles de Foucauld.” **13 mars** : _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 9h15, repas puis enseignement **10 avril** : repas, _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu, atelier **15 mai** : _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 9h15, repas puis enseignement **12 juin** : repas, _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu, atelier **3 juillet** : _lectio divina_ : partage de la Parole de Dieu à 9h15, repas puis pèlerinage l’après-midi

Chaque mois un temps de rencontre et de partage ouvert à tous !

Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T19:30:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T19:30:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T19:30:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T19:30:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T19:30:00;2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T19:30:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T19:30:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T19:30:00;2022-06-12T09:00:00 2022-06-12T19:30:00;2022-07-03T09:00:00 2022-07-03T19:30:00