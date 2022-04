Dimanches de caractère – La Perrière Belforêt-en-Perche, 27 avril 2022, Belforêt-en-Perche.

Dimanches de caractère – La Perrière Place principale La Perrière Belforêt-en-Perche

2022-04-27 – 2022-10-02 Place principale La Perrière

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche

Dimanches de caractère – La Perrière

DANS LES YEUX DES HABITANTS

Et si nous profitions d’un bel après-midi en charmantes compagnies pour (re)découvrir le village de La Perrière ?

Les anciens du village vous raconteront la mémoire des lieux à travers les cartes postales disséminées dans les rues. La balade vous guidera jusqu’au logis de l’Evêque et

la grange dimière, deux sites privés ouverts exceptionnellement. Dégustation des produits de la maison d’Horbé et des Pains de Saint-Hilaire. RV 14h30, Grande

place Mairie – 06 07 44 60 31

dernière mise à jour : 2022-04-20 par CdC des Collines du Perche Normand