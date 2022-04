Dimanches cuisine sauvage Gan, 24 avril 2022, Gan.

Dimanches cuisine sauvage Domaine Latapy Chemin de Berdoulou Gan

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 15:00:00 Domaine Latapy Chemin de Berdoulou

Gan Pyrénées-Atlantiques

50 50 EUR Envie de vous (re)connecter à la nature et d’apprendre les bases de la cueillette et de la cuisine sauvage ?

Venez glaner, boire et bien manger au Domaine Latapy avec La Carotte Sauvage

Le menu du dimanche 24 avril:

✨Accueil Café, Tisane romarin, Sirop de sureau

Amuses bouches

-Carotte, houmous, fleurs de bourrache

-Pain, pesto ail des ours, tome des Pyrénées

Atelier/repas:

Beignets de feuilles de consoude et Sauce fromage blanc, citron, curcuma, ail des vignes

Gougères à l’ail des ours et tome de vache des Pyrénées

Mélo Mélo maïs, quinoa, fleurs bleues et roses de pulmonaire, pickles de boutons noirs de plantain au vinaigre de cidre, feuilles de petite pimprenelle et de petit calament, lapsane

Douceur Fromage blanc de brebis, Belles Fraises du printemps, Coulis de sureau, Petits sablés fleuris

+33 6 77 78 62 71

La Carotte Sauvage

Domaine Latapy Chemin de Berdoulou Gan

dernière mise à jour : 2022-04-19 par