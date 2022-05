Dimanches cuisine sauvage Gan, 26 juin 2022, Gan.

Dimanches cuisine sauvage Domaine Latapy Chemin de Berdoulou Gan

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 15:00:00 Domaine Latapy Chemin de Berdoulou

Gan 64290

50 50 EUR Envie de vous (re)connecter à la nature et d’apprendre les bases de la cueillette et de la cuisine sauvage ?

Venez glaner, boire et bien manger au Domaine Latapy avec La Carotte Sauvage en famille ou entre amis…

Au menu sauvage :

• 1h30 de balade dans les vignes bio d’Irène, pour apprendre à reconnaître une dizaine de plantes sauvages comestibles, réalisation d’un herbier

• petite pause pour grignoter quelques tartines sauvages et reprendre des forces

• 1h30 d’atelier de cuisine gastronomique pour valoriser les plantes sauvages, les légumes de saison et les protéines végétales (1 plat et 1 dessert)

• à table! Sans oublier l’apéro avec les bons jus et vins bio de Jurançon d’Irène

Les plats changent chaque mois, en fonction des plantes sauvages comestibles de saison, des produits frais des étals de marché et de l’inspiration de la cheffe!

+33 6 77 78 62 71

La Carotte Sauvage

Domaine Latapy Chemin de Berdoulou Gan

