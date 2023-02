Dimanches au musée Musée de Préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Dimanches au musée Musée de Préhistoire de Solutré, 19 février 2023, Solutré-Pouilly

Saone-et-Loire Solutré-Pouilly EUR 2 8 En famille, seul ou entre amis, découvrez le musée lors d’une visite animée et plongez dans l’univers passionnant de la Préhistoire.

Sur réservation uniquement. Durée environ 45 min.

Accompagnant adulte obligatoire rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 Musée de Préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

