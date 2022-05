DIMANCHES AU KIOSQUE – UNION MUSICALE DE PONTLIEUE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

L'Union Musicale de Pontlieue se produit en concert au kiosque à musique du jardin des plantes au Mans le 1er dimanche de juillet depuis le début de cette initiative de concerts organisés par la Ville. C'est avec plaisir que cette année encore, en 2022, qu'ils assureront cette prestation. Cet évènement est gratuit et il se déroulera le 3 juillet à partir de 16h au kiosque du Jardin des plantes. Sur place des chaises seront mises à disposition.

