DIMANCHES AU KIOSQUE – LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE DU MANS

2022-05-22 – 2022-05-22 Le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique du Mans revient cette année le 22 mai 2022, avec ses élèves pour jouer de la musique classique à partir d'instruments de cordes et de cuivres au kiosque du jardin des plantes à 16 heure. L'entrée est gratuite et des chaises seront mises à disposition sur place.

