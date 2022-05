DIMANCHES AU KIOSQUE – HARMONIE DES CHEMINS DE FER, 25 septembre 2022, .

DIMANCHES AU KIOSQUE – HARMONIE DES CHEMINS DE FER

2022-09-25 – 2022-09-25

L’Harmonie des Chemins de Fer du Mans évolue sous la direction de Nathalie JOUENNE avec un effectif de 30 musiciens. Leur répertoire varie du plus classique au plus moderne en passant par le jazz et la variété leur permet de participer à des événements les plus divers dont le kiosque du jardin des plantes.Ils en réaliseront un le 25 septembre au kiosque, à 16 hure. L’entrée est gratuite et des chaises seront mises à dispositions sur place.

