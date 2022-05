DIMANCHES AU KIOSQUE – ENHARMONIE, 18 septembre 2022, .

DIMANCHES AU KIOSQUE – ENHARMONIE

2022-09-18 16:00:00 – 2022-09-18

Enharmonie est un ensemble de musiciens amateurs souhaitant pérenniser la pratique musicale en orchestre de manière locale et intercommunale sur les territoires Sud Sarthe et Val de Sarthe. Composée d’une trentaine de musiciens, les styles abordés sont très variés et mélangent à la fois les sonorités classiques d’un orchestre d’harmonie et de musiques actuelles. Gratuit. 18 septembre, 16h. Kiosque du Jardin des Plantes. Chaises à disposition. Renseignements : 02.43.47.36.52.

