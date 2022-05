DIMANCHES AU KIOSQUE – COULEURS DU TEMPS

DIMANCHES AU KIOSQUE – COULEURS DU TEMPS, 29 mai 2022, . DIMANCHES AU KIOSQUE – COULEURS DU TEMPS

2022-05-29 – 2022-05-29 Concert. Dans le cadre des Dimanches au Jardin des plantes, COULEURS DU TEMPS s’invite au Mans. Guy, Jean-Pierre et Patricia (2 guitares, 3 voix) partageront leur voyage en Chansons “au fil des âges” à travers des solos, duos et trios. Répertoire à 70% chanson française aux rythmes variés. Gratuit. 29 mai 2022, 16h. Kiosque du Jardin des Plantes, entrée rue Prémartine. Chaises à disposition. Renseignements : 02.43.47.36.52. https://www.facebook.com/events/507557504362013?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark Concert. Dans le cadre des Dimanches au Jardin des plantes, COULEURS DU TEMPS s’invite au Mans. Guy, Jean-Pierre et Patricia (2 guitares, 3 voix) partageront leur voyage en Chansons “au fil des âges” à travers des solos, duos et trios. Répertoire à 70% chanson française aux rythmes variés. Gratuit. 29 mai 2022, 16h. Kiosque du Jardin des Plantes, entrée rue Prémartine. Chaises à disposition. Renseignements : 02.43.47.36.52. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville