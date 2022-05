DIMANCHES AU KIOSQUE – CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE DU MANS

Le Conservatoire de musique revient une deuxième fois le 12 juin au kiosque du jardin des plantes, avec de jeunes musiciens travaillant au sein du dispositif : mosaïque. nVenez écouter leurs pièces musicales : comptines, percussion du monde, pièces classiques chansons et créations originales! Ça commence à 16 heure, l'entrée est gratuite et des chaises seront mises à disposition sur place.

