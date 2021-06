Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Dimanches à Saint-Gervais Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Un programme à la carte pour un dimanche à Saint-Gervais** 8h00 : laudes 9h00 : café suivi d’un enseignement 11h00 : Eucharistie 13h00 : repas fraternel partagé 14h00 : lectio divina et partage 18h30 : vêpres * **Dimanche 20 septembre : Dimanche de rentrée** * **Dimanche 11 octobre : Pèlerinage sur les traces de Ste Geneviève** * **Dimanche 8 novembre** * **Dimanche 13 décembre** * **Dimanche 3 janvier** * **Dimanche 7 février : Pèlerinage sur les pas de St Jacques** * **Dimanche 14 mars** * **Dimanche 11 avril** * **Dimanche 16 mai** * **Dimanche 20 juin** * **Dimanche 4 juillet : Pèlerinage dans les rues de Paris**

Entrée libre

Dimanche de prière, lectio, repas, enseignement, partage, à la carte
Église Saint-Gervais, 13, rue des Barres, 75004 Paris

