Une famille s'apprête à passer un dimanche à la maison. Malgré les murs

qui tremblent, un vent à décorner les bœufs et le déluge dehors qui ne

semble en être qu’à son échauffement, la vie suit son cours. Autour d’eux

tout se transforme et s’effondre, on voit alors se déployer la surprenante

inventivité de l’être humain pour tenter de préserver son quotidien

jusqu’à l’absurde.

Au même moment, sur les routes, parcourant le monde, une équipe de

reporters animaliers prépare un documentaire témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre.

Dans un décor aux mille trouvailles rappelant l’univers de Wes Anderson, des objets insolites, des marionnettes à taille humaine, des miniatures et la vidéo créent l’illusion pour dépeindre une humanité en total décalage avec son époque.



● Écriture et mise en scène Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud

● Interprétation Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud / en

alternance avec Thomas Dechaufour, Shantala Pèpe, Christine Heyraud, Julie Dacquin Une merveille de théâtre d’objets et de marionnettes pour illustrer notre

inertie face aux dérèglements du climat. Dimanche dévoile un théâtre gestuel poétique, troublant et ultra visuel qui interroge notre façon d’être au monde. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

