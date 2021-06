Tours Jardin botanique Indre-et-Loire, Tours « Dimanche Vert : Jardinons au naturel » Jardin botanique Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

« Dimanche Vert : Jardinons au naturel » Jardin botanique, 6 juin 2021-6 juin 2021, Tours. « Dimanche Vert : Jardinons au naturel »

Jardin botanique, le dimanche 6 juin à 10:00

Si vous recherchez des informations ou des conseils pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires dans la culture de votre jardin, cet atelier est pour vous. Apprenez à utiliser des produits naturels pour améliorer votre sol, entretenir son jardin ou lutter contre des parasites de vos cultures.

Rdv à 10h devant les serres de collection Biodivers. (jauge limitée)

Atelier animé par Maryse Friot de la Société d’Horticulture de Touraine (S.H.O.T.). Jardin botanique 35, Boulevard Tonnellé, Tours, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin botanique Adresse 35, Boulevard Tonnellé, Tours, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire Ville Tours lieuville Jardin botanique Tours