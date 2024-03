Dimanche sport en famille – Dimanche 24 mars Gymnase Saint-Exupéry Blagnac, dimanche 24 mars 2024.

Dimanche sport en famille – Dimanche 24 mars Faire du sport en couple, avec les enfants ou en solo, en libre accès, en toute liberté, c’est la nouvelle proposition du dispositif, Dimanche sport en famille. Dimanche 24 mars, 10h00 Gymnase Saint-Exupéry Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:30:00+01:00

Dimanche 24 mars, de 10h à 12h30, gymnase Saint-Exupéry. deux éducateurs sportifs vous accueillent et mettent à disposition le matériel nécessaire pour pratiquer quatre disciplines : basket, badminton, tennis de table, motricité.

On passe un moment en famille et on rencontre d’autres participants car le sport est aussi excellent pour favoriser le lien social ! C’est gratuit.

Gymnase Saint-Exupéry Rue George Sand, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 76 50 »}, {« type »: « email », « value »: « sports@mairie-blagnac.fr »}]

sport famille