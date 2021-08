Dimanche spécial Quinzaine du handicap au musée du château de Flers Flers, 17 octobre 2021, Flers.

2021-10-17 14:30:00

Flers Orne Flers

Des animations spéciales programmées dans différents établissements culturels du territoire. Visite et atelier interprétés en LSF (Langue des Signes Françaises), proposés par Elsa Gluckman-Bertoli.

Pour tous (sourds et malentendants) et pour toute la famille (enfants et adultes).

Entrée libre et gratuite.

museeduchateau@flers-agglo.fr +33 2 33 64 66 49

